Putin'den Ankara'yı çok kızdıracak açıklama

Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Rus lider, Kürt güçlerine silah göndermediklerini ve bu nedenle Ankara Yönetimi’nin endişelenmesi için hiçbir neden bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya lideri Putin’le Pekin’de ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, “Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda gerçekleşen Soçi görüşmesinin devamı niteliğinde ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Putin bugün yaptığı toplantıda Türkiye dahil 150’yi aşkın ülkeyi etkileyen siber saldırıya ilişkin de konuştu. Reuters’ın haberine göre; Putin, “istihbarat servisleri tarafından yapılan kötü amaçlı yazılımların üreticilerini vuracağını” ifade etti