Putin'den av şovu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sportif kişiliği ve zaman zaman görüntü verdiği ilginç alışkanlıklarıyla dünya kamuoyunun karşısına çıkıyor. Judo ve buz hokeyi gibi sporları yapan ve iddialı demeçler veren Putin, önceki gün de Güney Sibirya’ya gitti. Burada olta ve zıpkınla balık tutan Putin’in bu görüntüleri dünya basınına servis edildi.



Putin görüntülerde suyun altında zıpkınla balık avlarken ve oltayla balık tutarken görülüyor. Putin en son Mayıs ayında buz hokeyi oynarken görüntülenmişti.