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  4. 17 Mayıs 2017 15:12

Putin'den çok konuşulan ''gizli bilgi'' iddiasına yanıt

Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la gizli bilgiler paylaştığı iddialarına yanıt verdi.

Putin'den çok konuşulan ''gizli bilgi'' iddiasına yanıt
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la gizli bilgiler paylaştığı iddialarına ilişkin, "ABD'de de bir tür siyasal şizofreni kendini gösteriyor" yorumunda bulundu.

Putin, söz konusu açıklamayı, İtalyan Başbakanı Paolo Gentiloni'yle Soçi'de görüştükten sonra düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

'SUÇLAMALARI BAŞKA ŞEKİLDE AÇIKLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Putin, Washington Post gazetesinin, Trump'ın geçen hafta Oval Ofis'te görüştüğü Lavrov'la DEAŞ hakkında gizli bilgiler paylaştığı yönündeki iddiasına ilişkin bir soru karşısında, "ABD'de bir çeşit siyasal şizofreninin geliştiğini görüyoruz. Zira Trump'ın Rusya'yla gizli bilgiler paylaştığı yönündeki suçlamaları başka şekilde açıklamamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca konuyla ilgili espri yaparak, "Bu arada bugün Lavrov'la konuştum. Onu kınamam gerekiyor, çünkü 'bu gizli bilgileri' bizimle paylaşmadı. Onları, ne benimle ne de istihbarat servislerimizle paylaştı. Bu, onun için çok kötü bir şey" dedi.

Trump ''gizli bilgileri Rusya'yı verdi'' iddialarını yalanladı Trump ''gizli bilgileri Rusya'yı verdi'' iddialarını yalanladı

rusya , sergey lavrov , deaş , abd , vladimir putin