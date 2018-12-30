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  4. 30 Aralık 2018 12:56

Putin'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Putin'den dikkat çeken Türkiye mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'a yeni yıl için mektup gönderdi ve Türkiye'ye mesajını iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim. Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor." açıklamasında bulundu.

PUTİN'DEN TRUMP'A YENİ YIL MEKTUBU

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a yeni yıl mektubu gönderdiği belirtildi. Putin'in gönderdiği mektupta, Trump'a Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Beşşar Esad'a da bir mektup gönderdiği duyuruldu.

AA

mesaj , trump , türkiye , putin
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