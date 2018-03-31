Putin'den İngiltere'ye yeni misilleme

Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim artarken Rusya'dan bir hamle daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiltere'nin 50'nin üzerinde diplomatını Rusya'dan çekmesi gerektiğini açıkladı.

DÜN YAPILAN AÇIKLAMADA İNGİLTERE'YE 1 AY SÜRE VERİLDİ

Dün yapılan açıklamada Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini bildirdi. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.