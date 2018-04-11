FETÖ'cüler gizlenmek için bakın ne yapıyor !
FETÖ'cüler gizlenmek için bakın ne yapıyor !
Bakan açıkladı ! Yerli otomobilde müthiş özellik
Bakan açıkladı ! Yerli otomobilde müthiş özellik
İngiltere Suriye'ye askeri müdahaleye yeşil ışık yaktı
İngiltere Suriye'ye askeri müdahaleye yeşil ışık yaktı
14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren kadına baskın !
14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren kadına baskın !
IŞİD'den Dünya Kupası tehdidi ! Putin...
IŞİD'den Dünya Kupası tehdidi ! Putin...
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
Rakamlar korkunç ! Kadınların yüzde 81'i tacize uğruyor
Rakamlar korkunç ! Kadınların yüzde 81'i tacize uğruyor
Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek !
Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 11 Nisan 2018 23:13

Putin'den İsrail'e Suriye uyarısı

Rusya lideri Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak telefonda görüştü.

A+ A-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Putin, Suriye ile ilgili uyarıda bulundu. Putin, görüşmede "Suriye'yi istikrarsızlaştırılacak adımdan kaçının" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye’deki durumu değerlendirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’nun telefonda Suriye’yi görüştüğü belirtildi. İki liderin İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlediği saldırı konusunu da görüştüğü ifade edilen açıklamada, “Vladimir Putin Suriye'nin egemenliğine saygı duymanın önemli olduğunu vurguladı ve ülkedeki durumu daha da istikrarsızlaştıracak herhangi bir hamleden kaçınmaya çağırdı” denildi.

uyarı , israil , putin , suriye , telefon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM