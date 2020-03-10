Putin'e 2036'ya kadar iktidar yolu açılıyor

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının taşları döşenmeye başlandı. Devlet başkanlığı dönem sayısının sıfırlanmasına ilişkin düzenleme parlamentonun alt kanadı Duma’da oy çokluğuyla kabul edilirken, Putin de ilgili anayasa değişikliğine Anayasa Mahkemesi’nin onay vermesi halinde yeşil ışık yaktı.

Rusya anayasasına göre, devlet başkanlığı iki dönemle sınırlanıyor ve Putin’in de 2014 yılında görevi bırakması gerekiyor. Ancak Duma bugün, Putin’in fiili lideri olduğu Birleşik Rusya partisinden milletvekili Valentina Tereşkova’nın gündeme getirdiği, devlet başkanının hizmet dönemi sayısının sıfırlanması yönünde bir anayasa değişikliği öngören teklifi oy çokluğuyla kabul etti.

Putin ise teklif hakkında milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada dönem sınırlamasının kaldırılmasına karşı çıkıyor gibi görünse de, Anayasa Mahkemesi onayı ve referandumda kabul şartlarıyla değişikliğe yeşil ışık yaktı. Putin, ‘toplumların uzun vadede iktidarın düzenli olarak değişeceğine dair garantilere sahip olması gerektiğini’ söyledi ama Anayasa Mahkemesi’nin onaylaması şartıyla bu yönde bir değişikliği kabul edeceğini de ekledi. Rusya lideri, “Bu seçenek ilkesel olarak mümkün ama bir şartla – eğer Anayasa Mahkemesi, böyle bir değişikliğin anayasanın ilkeleri ve ana maddeleriyle çelişmediğine dair resmi bir karar verirse” diye konuştu.

Rusya’da anayasa mahkemesinin ‘hizmet dönemi sıfırlama’ değişikliğine onay vereceğine kesin gözüyle bakılırken, değişiklik bir dizi başka anayasa düzenlemesi ile birlikte 22 Nisan’da referanduma sunulacak.

20 yıldır iktidarda olan 67 yaşındaki Putin, Rusya’da Josef Stalin’den sonra en uzun süre görev yapmış lider unvanını taşıyor. 2024 yılından sonra iktidarda kalmasını önü açılırsa, altı yıllık dönemler için iki defa daha seçilmesi halinde, 83 yaşına geleceği 2036 yılına kadar bu görevi sürdürebileceği belirtiliyor.