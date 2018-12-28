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  4. 28 Aralık 2018 17:56

Putin'in telefon trafiği ortaya çıktı ! Bakın en çok kimi aramış...

Rusya lideri Putin'in yıl boyunca en çok hangi lideri aradığı ortaya çıktı.

Putin'in telefon trafiği ortaya çıktı ! Bakın en çok kimi aramış...
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Rusya'nın Komsomolskaya Pravda gazetesi, Vladimir Putin'in yıl boyunca en çok telefonla görüştüğü liderleri açıkladı. Buna göre Putin bu yıl 19 kezle en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya lideri Putin’in cep telefonu olmadığı ve bütün görüşmelerini özel bağlantı yoluyla sabit bir telefonla yaptığına dikkat çekilen haberde, ona doğrudan telefon edebilen kişilerin sayılı olduğu, ancak acil durumlarda istisnalar yapıldığı kaydedildi.

Gazetenin yer verdiği listeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 aramayla bu yıl Putin’le en çok görüşen lider oldu. Erdoğan’la Putin arasındaki görüşmeler Suriye ve Ortadoğu’daki işbirliği çerçevesinde eylemlerini detaylı bir şekilde koordine etmeye yönelik olarak değerlendirildi.

EN AZ TRUMP VE POROŞENKO

Erdoğan’dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,13 aramayla ikinci sırada yer aldı.

Putin, Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev’le 11, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile 10, Almanya Başbakanı Angela Merkel 8 kez görüştü.

Rus lider, Ermenistan Başbakanı ile 6, Belarus Devlet Başkanı ile 5, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan Devlet Başkanı ile 3’er kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin’le telefonla en az görüşenler arasında sadece 2 aramayla ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko yer aldı. İran, Finlandiya, Mısır ve Güney Osetya liderleri ile de sadece 2 kez telefon görüşmesi yapıldı.

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