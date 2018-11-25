Rus askeri uzmanından şaşırtan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Türkiye’nin ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alabileceğini söylemesi sonrası Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, Kalın’ın açıklamasını politik nedenlere bağladı. Ankara’nın Rus savunma teknolojisini kullanma imkanlarının olmadığını belirten Murahovskiy “Eğer S-400’lerin üretiminde kullanılan teknolojiler hakkında konuşulacak olursa, Türkiye’de bu teknolojilerin kullanılabileceği alanlar yoktur. Bu nedenle ortak üretimden bahsedilemez.” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alabileceğini söylemişti. Kalın, Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemlerinden de vazgeçmediğini belirtmişti. Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, İbrahim Kalın’ın açıklamasını politik nedenlere bağladı. Murahovskiy, “Askeri-teknik açıdan bakıldığında bu iyi bir karar değil. Bu sistemlerin fiyatı Rus sistemlerine göre çok daha pahalı. Ama yine de eğer böyle bir karar alınırsa, bu daha ziyade politik bir karar olur.” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye’yi Amerikan hava savunma sistemleri almaya ikna etmeye çalıştığını şu sözlerle ifade etmişti: “Ankara ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik görüşmeler yapıyoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmaları için çalışmaya devam ediyoruz. "

ABD, RUS SİLAHLARININ ALICILARINA YAPTIRIM UYGULUYOR

ABD, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alınması durumunda Ankara’ya karşı kısıtlayıcı önlemler alınacağını defalarca açıkladı. ABD, Rus silahlarının alıcıları için geçen yıl kabul edilen Düşmanlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) uyguluyor.

ABD’nin 2019 savunma bütçesine ilişkin yasadan bazı ülkelerin muaf tutulabileceği belirtildi, ancak Türkiye bunun dışında tutuldu. Bunun dışında ABD Kongresi Temmuz ayında, S-400'lerin satın alınması ve Amerikan vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye'nin F-35 savaş uçağı ve diğer tüm ağır silahların teslimatını dondurdu.

ABD Savunma Bakanlığı 9 Kasım’da Kongre’ye Türkiye’yle askeri-teknik alandaki işbirliğinin ileride nasıl gelişeceği ve F-35 yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir rapor sundu.

'TÜRKİYE, F-35'LERİN TESLİMATI İÇİN İKİ PATRİOT BATARYASI ALABİLİR'

Murahovskiy, Ankara’nın açıklamalarının Washington’la yakınlaşma çabalarından başka bir şey olmadığını ve Türkiye’nin F-35 savaş uçakları üzerindeki yasağın kaldırılmasını umduğunu şu sözlerle ifade etti: “F-35 savaş uçaklarının alınabilmesi için iki Patriot bataryası alınabilir. Amerikalılar Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini almak istemesinden duydukları rahatsızlığı gizlemiyorlar. Ancak, bu sözleşme artık iptal edilemez, şartları yerine getiriliyor. Diğer yandan, Türkiye’nin F-35’lerin teslimatını sağlamak için manevra yapması da olasıdır.”

ANKARA'YA GELEN ABD'Lİ HEYET: S-400'LERDEN VAZGEÇERSENİZ, F-35 YAPTIRIMI KALKAR

Murahovskiy’e göre, teknik açıdan ele alındığında, Rus S-400 ve Amerikan Patriot hava savunma sisteminin aynı anda kullanılması mümkündür.

Ankara’nın Rus savunma teknolojisini kullanma imkanlarının olmadığını belirten Murahovskiy, şu ifadeleri kullandı: “Eğer S-400’lerin üretiminde kullanılan teknolojiler hakkında konuşulacak olursa, Türkiye’de bu teknolojilerin kullanılabileceği alanlar yoktur. Bu nedenle ortak üretimden bahsedilemez.”

Pentagon daha önce S-400’ün alternatifi olarak Ankara’ya Patriot önermek istediklerini açıklamıştı. Uzmanlar, Türkiye’nin okyanus ötesinden silah almaya hazır olmasının nedenin F-35’ler üzerindeki yasağın kaldırılmasına yönelik olduğunu belirtiyor.

Ankara, Moskova’yla imzaladığı sözleşmeden dolayı Temmuz ayında Kongre’nin yaptırımına maruz kalmıştı.

'SADECE ALIM DEĞİL, ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ' VURGUSU

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington'dan bir teklif gelmesi durumunda Amerikan Patriot hava savunma sistemlerini ve füze savunma sistemlerini satın almaya hazır olduğunu belirterek “Patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse, Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir” demişti.