CANLI MAÇ GALATASARAY - OSMANLISPOR / MAÇTA 2 GOL VAR !
İki ülkede kolera salgını ! Ölü sayısı artıyor
İki ülkede kolera salgını ! Ölü sayısı artıyor
Sözcü Gazetesi muhabiri gözaltına alındı
Sözcü Gazetesi muhabiri gözaltına alındı
Erdoğan HSK'ya atamaları yaptı !
Erdoğan HSK'ya atamaları yaptı !
Topbaş, damat sorusunu duyunca ne yaptı ?
Topbaş, damat sorusunu duyunca ne yaptı ?
Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 19 Mayıs 2017 20:48

Rus askerinin cezası belli oldu !

Suriye'de operasyonlar sırasında askeri mülkiyeti kaybeden Rus askerin cezası belli oldu.

Rus askerinin cezası belli oldu !
A+ A-

Suriye'deki terörle mücadele operasyonları sırasında askeri mülkiyeti kaybettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ilk asker olan Artyom Hilko hakkında hüküm verildi.

Moskova Bölge Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, Hilko'ya Rus ceza kanununun 348. maddesine istinaden 'kayıp nedeniyle askeri kullanımdaki silahları, mühimmatları veya askeri teçhizatı koruma kurallarının ihlal edilmesi' suçlaması yöneltildi.

İLK SUÇU OLMASI VE OPERASYONLARA KATILMASI CEZAYI HAFİFLETTİ

Kanun maddesine göre, bu suçun en ağır cezası 2 yıl hapis, en hafif cezası ise 80 bin ruble (870 dolar) para cezası.

Ancak, Hilko'nun ilk kez bir suça karışmasını ve terörle mücadele operasyonlarına katılmasını göz önünde bulunduran mahkeme, askerin en düşük para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Hilko, Rusya ordusundaki görevine de devam edebilecek.

HİLKO SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Hilko, dava öncesinde yürütülen soruşturmada suçunu itiraf etmişti.

Savcılar, askeri malzemelere refakat eden Taman Motorize Atış Bölüğü'yle beraber Suriye'ye giden Hilko'nun üzerine zimmetlenmiş özel malzemeleri 'kaybetmiş olabileceğini' ifade etmişti.

rus asker , suriye , ceza