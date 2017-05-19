Rus askerinin cezası belli oldu !

Suriye'deki terörle mücadele operasyonları sırasında askeri mülkiyeti kaybettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ilk asker olan Artyom Hilko hakkında hüküm verildi.

Moskova Bölge Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, Hilko'ya Rus ceza kanununun 348. maddesine istinaden 'kayıp nedeniyle askeri kullanımdaki silahları, mühimmatları veya askeri teçhizatı koruma kurallarının ihlal edilmesi' suçlaması yöneltildi.



İLK SUÇU OLMASI VE OPERASYONLARA KATILMASI CEZAYI HAFİFLETTİ



Kanun maddesine göre, bu suçun en ağır cezası 2 yıl hapis, en hafif cezası ise 80 bin ruble (870 dolar) para cezası.



Ancak, Hilko'nun ilk kez bir suça karışmasını ve terörle mücadele operasyonlarına katılmasını göz önünde bulunduran mahkeme, askerin en düşük para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



Hilko, Rusya ordusundaki görevine de devam edebilecek.



HİLKO SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ



Hilko, dava öncesinde yürütülen soruşturmada suçunu itiraf etmişti.



Savcılar, askeri malzemelere refakat eden Taman Motorize Atış Bölüğü'yle beraber Suriye'ye giden Hilko'nun üzerine zimmetlenmiş özel malzemeleri 'kaybetmiş olabileceğini' ifade etmişti.