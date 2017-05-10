Rus Bakan Lavrov: ''Dalga mı geçiyorsunuz ?''

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki görüşmenin başladığını duyurdu. Lavrov-Trump görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da katılıyor. Öte yandan Sputnik'in haberine göre Lavrov ile Tillerson'un görüşmesinden önce ilginç bir diyalog yaşanmış.



Zaharova, görüşmenin basına kapalı yapıldığını aktardı.

Trump-Lavrov görüşmesinde Suriye ve Ukrayna krizleri başta olmak üzere, çeşitli konuların ele alınması bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lavrov'un terörle mücadele konusunu da gündeme getirmeyi planladığını kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'da ABD'li mevkidaşı Tillerson'la da bir araya gelmişti.

'DALGA MI GEÇİYORSUNUZ'

Sputnik'in haberine göre Tillerson ile görüşmesinden önce bir muhabir Lavrov'a, bugünkü buluşmanın FBI direktörü Comey'nin kovulması sebebiyle gölgede kalıp kalmayacağını sordu.

Lavrov ise bu soruya, "Kovuldu mu? Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" diye karşılık verdi.