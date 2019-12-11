Rus Bakan Lavrov: ''Türkiye muhaliflerle teröristleri ayıramıyor''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, “İdlib terör yuvası haline geldi. Ne yazık ki bölgedeki Türk meslektaşlarımız henüz terör eylemlerine bulaşmamış silahlı muhalifleri El Nusralı teröristlerden ayırt etmeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.

"Bunun zor bir iş olduğunun farkında olduklarını" söyleyen Lavrov, “Vaktinde Obama yönetimi siyasi diyaloğa hazır olan militanları El Nusralı teröristlerden ayıracaklarını belirtmişti, ancak bu vaat yerine getirilmedi. Obama yönetimi bunu yapamadı” açıklamasında bulundu.

Washington’ın vaadini yerine getirmemesi nedeniyle ABD ile El Nusra arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiklerini belirten Lavrov, “Şüphemiz El Nusra’nın Suriye’nin meşru Esad yönetimine karşı kullanılmak için korunduğu yönündeydi” dedi.

'İDLİB TAMAMEN TEMİZLENMELİ'

Örgütün İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesini kontrolü altına aldığını kaydeden Lavrov, “Sadece kontrol altına almakla kalmayıp, buradan Suriye ordusu mevzilerine, sivil altyapılara ve Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıların her birine yanıt veriyoruz. Ancak elbette sonsuza dek bu durum böyle kalamaz, nihayetinde bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi ve bölgenin tamamı üzerinde meşru hükümetin kontrolünün yeniden sağlanması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

'ABD YAPTIRIMLARI KUZEY AKIMI-2 VE TÜRKAKIM'I DURDURAMAYACAK'

Lavrov, ABD’nin yeni askeri bütçesinde Kuzey Akımı-2 ve TürkAkım’a yönelik hazırlanan yaptırımlara ilişkin de açıklama yaptı.

Yaptırımların bu projelerin gerçekleştirilmesini engellemeyeceğini söyleyen Lavrov, “ABD bütçesine gelince, bana kalırsa Kongre, ilişkilerimizi bozmak için her şeyi yapma arzusuyla dolmuş durumda. Barack Obama yönetimi döneminde başlatılanlar devam ediyor. Ancak biz bu tür saldırılara alışkınız, nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz. Sizi temin ederim ki ne Kuzey Akımı-2 ne de TürkAkım duracak" dedi.

ABD Kongresi’nde Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyeleri dün anlaşmaya vardığı bütçe tasarısı, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projeleri dolayısıyla yaptırımların önünün açılmasını öngörüyor.