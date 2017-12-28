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  4. 28 Aralık 2017 18:03

Rus Dışişleri'nden Erdoğan'ın ''Esad'' açıklamasına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad hakkındaki sözleri hakkında açıklama yaptı.

Rus Dışişleri'nden Erdoğan'ın ''Esad'' açıklamasına yanıt
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad hakkındaki sözleriyle ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için 'Devlet terörü estirmiş bir teröristtir' ifadesini kullanmasının hukuki bir temele oturmadığını söyledi.

Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

Sputnik'in aktardığına göre Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

 

 

rusya , esad , erdoğan
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