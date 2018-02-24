Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
İlk defa şelale gören adamdan yeni paylaşım
İlk defa şelale gören adamdan yeni paylaşım
Bu selfie ile sosyal medyanın diline düştü !
Bu selfie ile sosyal medyanın diline düştü !
Emniyet'te flaş değişiklik ! En son 15 Temmuz'da değişmişti...
Emniyet'te flaş değişiklik ! En son 15 Temmuz'da değişmişti...
Çinli Geely, Mercedes'i satın aldı !
Çinli Geely, Mercedes'i satın aldı !
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı !
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 24 Şubat 2018 13:16

Rus hayalet uçakları Türkiye sınırında !

ABD'nin "hayalet uçaklarının" yaptığı uçuşlara yanıt olarak Rusya'nın 5. nesil Su-57 avcı uçakları Türkiye sınırında uçuş yaptı.

Rus hayalet uçakları Türkiye sınırında !
A+ A-

Rusya'nın 5. nesil Su-57 avcı uçakları Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde görüntülendi. Uzmanlar, Su-57'lerin uçuşunun ABD’nin ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne geldiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Su-57’lerin Suriye’nin semalarındaki varlıklarının, ABD’nin (F-22 Raptor ve F-35 Lightning gibi) ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara bir yanıt olduğunu belirten yetkili, ayrıca ‘avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu’ da sözlerine ekledi.

'RUSYA TEST AŞAMASINDAKİ ÜRÜNLERİ SURİYE'DE DENİYOR'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın gerçekten de test aşamasındaki tüm yeni ürünleri Suriye’de denediğine dikkat çekti. Frolov, Rus hava kuvvetlerinin ‘gerçek bir deneyime’ sahip olmasının yanında bunun Rus ürünleri için ayrıca iyi bir reklam olduğunu kaydetti.

Reklam hamlesinin öncelikle Hindistan’ı hedeflediğini belirten Frolov, “Hindistan pazarında Lockheed Martin aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun dışında Hindistan ile (5. nesil avcı uçağını geliştirmeyi öngören Rus-Hint ortak proje olan) FGFA projesi konusunda da sıkıntılar var. Su-57’lerin geçen yıl kamuya açık bir biçimde test edilmedi ve (şimdi) Suriye’ye gönderilmesi, Hindistan’a FGFA’nın gerçek bir proje olduğunu ve üretilen prototipin aktif olarak uçtuğunu, hatta çatışma bölgelerinde kullanılabildiğini kanıtlamaya yönelik bir adım” ifadelerini kullandı.

türkiye , rusya , uçak , hayalet , sınır
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM