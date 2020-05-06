SON DAKİKA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA İLGİLİ GENELGE!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA İLGİLİ GENELGE!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 06 Mayıs 2020 21:05

Rus işi adamı Bosov intihar etti

Rus basınında yer alan habere göre, Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olarak gösterilen 52 yaşındaki Dmitry Bosov intihar etti.

Rus işi adamı Bosov intihar etti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Rus RBK gazetesinin haberine ve emniyet yetkilileri tarafından TASS haber ajansına teyit edilen bilgilere göre, Rusya’nın en zengin iş insanlarından 52 yaşındaki Bosov intihar etti.

Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük kömür şirketlerinden Vostokugol ve Sibanthracite’nin sahiplerinden Bosov’un intihar etme nedenine dair bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bosov’un cesedinin akrabaları tarafından dün gece Moskova yakınlarındaki evinde bulunduğu ifade edilen haberlerde, kafasında kurşun yarasının tespit edildiği ve yanında bir tabancanın bulunduğu öne sürüldü.

Forbes dergisinin 2020’de yayımladığı listeye göre, Bosov, 1,1 milyar dolar servetiyle ülkenin en zengin 86’ıncı iş insanı konumundaydı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rusya , milyarder
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM