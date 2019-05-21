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  4. 21 Mayıs 2019 17:58

Rus istihbaratı: ''Sınırda 5 bin terörist toplandı''

Moskova yönetimi, Afganistan'ın kuzeyindeki Horosan'a yerleşen DEAŞteröristlerinden endişe duyuyor. Söz konusu teröristlerin Suriye'den bölgeye geldiği biliniyor.

Rus istihbaratı: ''Sınırda 5 bin terörist toplandı''
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Rusya gizli servisi Federal Güvenlik Hizmetleri (FSB) Başkanı Alexandır Bortnikove, Afganistan’ın kuzey kesiminde, eski Sovyetler Birliği sınırında 5 bin teröristin toplandığını açıkladı.

FSB Başkanı, söz konusu teröristlerin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yenilmesiyle ülkeden ayrılıp Horosan'a yerleştiği bilgisini verdi.

Bortnikove, terörist grupların özellikle Afganistan’ın kuzey kesimine yeniden konuşlanmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Moskova, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’deki eski Sovyet istihbarat şeflerini de dikkatli olmaları için uyardı.

İHA

moskova , rus istihbaratı , terörist
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