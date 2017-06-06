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  4. 06 Haziran 2017 13:50

Rus jetleri, ABD savaş uçağını engelledi !

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üstünde uçan Amerikan savaş uçağını engellediğini duyurdu.

Rus jetleri, ABD savaş uçağını engelledi !
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Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üstünde uçan Amerikan savaş uçağının engellediğini duyurdu.

TASS haber ajansının dünyaya geçtiği gelişmeyi, Reuters son dakika koduyla verdi.

Habere göre, ünlü bombardıman uçağı B-52, Rusya'nın Baltık Denizi sınırları üstündeydi.

Halihazırda Rusya'nın batı sınırındaki Letonya'da büyük bir NATO tatbikatı icra ediliyor. Rusya tarafından engellenen uçağın, bu tatbikattan havalandığı tahmin ediliyor. Henüz bir resmi açıklama yok.

Ventspils'te düzenlenen ve BALTOPS 2017 adı verilen çok uluslu tatbikatta, Amerikan donanma kuvvetleri de gövde gösterisi yapıyor.

 

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