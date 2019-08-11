Rus kadın diplomattan boks eldivenli paylaşım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesaplarında ellerine boks eldivenleri giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Zaharova’nın paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, kırmızı boks eldivenleri giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Instagram hesabındaki fotoğraflı paylaşımında “Hadi gelin bakalım” diye yazan Zaharova, Facebook’taki iletisine de şu ifadeleri iliştirdi: “Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de.”

Zaharova’nın boks eldivenli bu fotoğrafının, yeni bir projenin parçası mı yoksa kişisel bir çekim mi olduğu bilinmiyor.