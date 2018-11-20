Rus kadın sosyal medyayı salladı ! Donmuş göle atlayınca...

Havaların eksi derecelere indiği ülkedeki bir gölde yüzmek isteyen genç bir Rus kadın hayatının şokunu yaşadı. Atladığı zaman buzları kıracağını düşünen genç kadın kıyafetlerini çıkardı, iç çamaşırlarıyla kaldı ve kameralar önünde atlayışı gerçekleştirdi. Genç kadın sonunda bacağını kırdı.



Donmuş göle atlayış yaparak buzu kırmayı hedefleyen ve yüzme keyfi yapmak isteyen ismi açıklanmayan kadın videonun başında önce kıyafetlerini çıkarıyor ve sadece iç çamaşırları ve bir bereyle kalıyor.

Ardından bereyi atıp göle atlayan kadının bacağını kırdığı açıklandı.