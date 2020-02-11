Rus medyası tarih verdi: ''Türkiye, Suriye'ye savaş başlatabilir''

Suriye hükümetine karşı mücadele eden silahlı grupların elindeki tek büyük yer olan İdlib eyaletinde Türkiye ve Suriye orduları arasında çıkan çatışmalar devam ederken, Rusya'da Ortadoğu ve savaş haberleri yapan avia.pro sitesinde dün gece, Türkiye'nin 72 saat içerisinde Suriye'ye karşı bir savaş başlatabileceği haberi yer aldı.

Avia.pro'da haber ajansı Step News Ajansı'ndan alınan verilere göre, Türk askeri komutanlığının Türkiye yanlısı teröristlere ve militanlara İdlib'deki Suriye ordusuna karşı Türk ordusunun da katılımıyla büyük çaplı bir askeri operasyonun başlatılması için emir gönderdiği eğitim ihtiyacı göz önüne alındığında, Türkiye'nin önümüzdeki 24-72 saat içinde Suriye'ye karşı bir savaş başlatabileceği ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca geçtiğimiz hafta Türkiye'nin,İdlib'e 200-300 tank, motorlu topçu, zırhlı araçlar, çoklu fırlatma roket sistemleri sevkettiği bunun da Türkiye ordusunun büyük çapta bir askeri çatışmaya başlama isteğini gösterdiği ancak Rus birliklerinin burada bulunduğu İdlib'e herhangi bir askeri operasyona izin verme niyetinde olmadığı belirtildi.

TSK iki gün önce çok sayıda obüs, tank, top, zırhlı araç ve komandoların da bulunduğu 1000’den fazla askeri aracı İdlib’e gönderdiğini duyurmuştu.