Rus milyarder Bosov intihar etti

Forbes listesinde 1,1 milyar dolarlık servetiyle 86’ıncı sırada bulunan Rus işadamı Dmitri Bosov’un intihar ettiği açıklandı. RBC ajansının teyit ettiği habere göre, Bosov’un cesedi, gelen bir telefon ihbarı sonrası Moskova yakınlarındaki Usovo köyündeki villasında bugün bulundu.

52 yaşındaki Bosov, “Sibantratsiya” adlı ülkenin en büyük metalurjik kömür ve “Vostokugl” kömür madeni adlı şirketinin sahibiydi. Bosov servetini ilk olarak aluminyum sektöründen yapmıştı.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Dmitri Bosov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de bazen maçlarına çıktığı, eski oyuncuların ve ünlü bürokratların gösteri maçlarına çıktığı Gece Buz Hokeyi Ligi’nin sponsoruydu. Bazı maçlarda Putin ile karşı takımlarda oynamışlardı.

Yolsuzluk suçlamalarıyla hapiste olan Rusya'nın eski bakanlarından Mihail Abızov'a ait bazı varlıkların, aslında Dmitri Bosov tarafından "saklandığı" iddiası da son dönemde Rusya basınında yer almıştı.

Bosov evli ve 4 çocuk babasıydı.