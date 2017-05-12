Rus siyasetçinin kızı Türkiye'ye geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Liza Peskova, Türk-Rus dostluğu adına Antalya'ya tekstil fuarı Dosso Dossi Fashion Show'a geliyor. Kendisini 'Türkiye aşığı' olarak tanımlayan ve doğum yeri Ankara olan Peskova, Türkiye ziyaretini de sosyal medya hesaplarından yayınladığı Türkçe mesajla duyurdu.

Antalya'da 9 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük moda şovuna katılacak ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Türkçe mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

Peskov'un kızı Peskova da The Land of Legends'da düzenlenecek şovu izleyecek ünlüler arasında yer alacak. Birkaç nesildir Türkolog olan Peskov ailesinden gelen Peskova, Ankara doğumlu.

Babasının görevi gereği bulunduğu Ankara'da dünyaya gelen ve kendisini 'Türkiye aşığı' olarak tanımlayan Peskova, mesajına 'Merhaba Türkiye' diyerek başladı.

Her konuşmasında, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır" diyen Peskova, önceki gün yayınladığı mesajında da, dostluk vurgusu yaptı.

'Türkiye Rusya dostluğu için 8-13 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends'ın büyük şovunda görüşmek üzere' paylaşımında bulunan Peskova, yaklaşık bir hafta kalacağı Antalya'da turizm ve hazır giyim sektöründen temsilcilerle de görüşmeler yapacak.