Rus turistler Türkiye'ye bu yolla gelebilecek!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna röportajında, Rus turistlerin Belarus üstünden, Belavia ve Türk havayolu şirketleri ile Türkiye’ye uçtuklarını bilip bilmediği sorusu karşısında, “İnsanlara bunu yapmalarını yasaklayamayız” dedi.

Ancak koronavirüs pandemisi tehlikesini yitirmediği için, Lavrov, “Fakat tabii ki bu kararları alırken dikkatli ve sağduyulu davranmaları gerekir” uyarısında da bulundu.

Rus Dışişleri Bakanı RT’ye röportajında pandeminin yayılımının önünü kesmek için kapatılan Rusya sınırlarının ne zaman açılacağını bilemeyeceğini de belirtmişti.

Rusya’da hükümet haziran ayında aldığı bir kararla vatandaşlarının sadece iş, eğitim ya da tedavi amaçlarıyla ülke dışına çıkmalarına izin vermişti. Bu amaçlarla ülke dışına çıkacak vatandaşların bunu belgelemeleri gerekiyor. Turistik amaçlı ziyaretler içinse Rusya dışına çıkılmasına ise hâla izin verilmiş değil.

Bunun yanında, Türkiye’nin Rusya’ya, pandemi nedeniyle yapılmayan karşılıklı uçuşların 15 Temmuz’da başlaması teklifini ilettiği biliniyor. Rus ulaştırma yetkilileri ise bu teklif konusunda henüz nihai bir karar almadıklarını söylüyor.





