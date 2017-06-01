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  4. 01 Haziran 2017 09:51

Rus uçağı bu yüzden düşmüş

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 tipi uçağın 25 Aralık 2016'da Karadeniz'e pilot hatası nedeniyle düştüğünü duyurdu.

Rus uçağı bu yüzden düşmüş
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Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 tipi uçağın 25 Aralık 2016'da Karadeniz'e pilot hatası nedeniyle düştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 92 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Kapsamlı soruşturma neticesinde, uçakta teknik bir arıza tespit edilmediği belirtilen açıklamada, yakıt ve yük ağırlığının izin verilen seviyelerde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tu-154'ün kaptan pilotun uçak kontrolünde hatalı davranması sonucu düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Moskova'dan 25 Aralık 2016'da havalanan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu. Tu-154 tipi uçak Soçi'den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşmüştü.

AA

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