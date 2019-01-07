Rus vatandaşlarına ''bozkurt'' uyarısı

Rus Dışişleri, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına ve ayrıca Türk devlet sembollerine yönelik herhangi bir saygısız söylem ve davranışın olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, paralar üzerindeki Atatürk resimlerine saygısız davranışlar yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

ODA TV'nin Medya Günlüğü’nden aktardığına göre; yazıda zafer işaretini Türkiye'de genellikle "Kürt hareketi yandaşlarının" kullandığı bilgisi verilerek bu işaretin milliyetçi görüşlü kişilerin sert tepkisine neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ÜLKÜCÜLERİN EL İŞARETİ

Yazıda Rusya'da "kendini beğenmişlerin" kullandığı parmak işaretlerinin Türkiye'de Ülkücüler tarafından kullanıldığına dikkat çekilerek, "Bu el işaretini de yapmaktan kaçınmak gerekir" denildi.

"Okey" (tamam) anlamına gelen el işaretinin Türkiye'de kesinlikle yapılmaması, bu işaretin yanlış anlamaya yol açabileceği belirtildi. Bakanlık, Rusya'da "karnım tok" anlamına gelen elini boğaza götürme işaretinin Türkiye'de doğrudan tehdit olarak algılanacağı bilgisini verdi.



Rusya Dışişleri ayrıca örnekler vererek, Türk dilinde küfür ya da hakaret anlamına gelen bazı Rusça kelimelerin Türklerle konuşmalar sırasında kesinlikle kullanılmamasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a gidecek Rus turistler için de Türkiye ile ilgili bazı uyarılarda bulundu. Örneğin 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı bağlamında Rumlarla konuşmalarda Türkiye'den hiç söz edilmemesini önerdi. Bakanlık, "Rusya'da bilinen Türk kahvesini Güney Kıbrıs'ta asla Türk kahvesi olarak değil Rum kahvesi olarak adlandırmak lazım. Adanın kuzeyinden 'Türk tarafı' diye söz etmek yerine "Türkiye'nin işgal ettiği topraklar" demek lazım. Adayı ikiye bölen hattan da 'sınır' yerine 'tampon bölge' olarak söz etmek gerekir" dedi.