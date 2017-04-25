Ruslar o ismi hedef almış

Kendisine "Piyon Fırtınası" ismini veren ve Rus askeri istihbaratına çalışan bir siber casusluk grubunun Macron'un kampanyasının internet sitesine zararlı yazılım yüklemeye çalıştığı bildirildi

Rusya'nın askeri istihbaratının, Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olan "En Marche (Yürüyüş) Hareketi"nin lideri Emmanuel Macron'un kampanyasına elektronik yöntemlerle saldırdığı ortaya çıktı.



Fransız basınında yer alan haberlerde, Trend Micro güvenlik şirketi uzmanı Feike Hacquebord'un yaptığı açıklamalara göre, kendisine "Pawn Storm (Piyon Fırtınası)" ismini veren ve Rus askeri istihbaratına çalışan bir siber casusluk grubu, e-posta yoluyla kimlik elde etme hileleri kullanarak ve Macron'un kampanyasının internet sitesine zararlı yazılım yüklemeye çalışarak Macron'un kampanyasını hedef aldı.



Hacquebord, aynı yöntem kullanılarak en son seçimde ABD Başkanı adayı olan Hillary Clinton'ın kampanyasına ve Alman Şansölyesi Angela Merkel'in partisine de saldırıldığını kaydetti.



Fransız Hükümeti'nin Siber Güvenlik Ajansı'nın (ANSSI) bir sözcüsü ise yaptığı açıklamada, Macron'un kampanyasına saldırıldığını teyit ettiklerini bildirdi.



Fransa'daki seçimleri etkilemek ve Rusya ile ilişkileri iyi olan Ulusal Cephe Partisi adayı Marine Le Pen'e destek için Rusya'nın bazı elektronik istihbarat teknikleri uygulayabileceği Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası süresince dile getirilmişti.



Kurduğu hareketle bir yıl gibi kısa süre içinde büyük destek yakalayan Macron, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turundan yüzde 24,01 oyla birinci çıkmış, Le Pen ise yüzde 21,3 oyla ikinci sırayı almıştı.



Ipsos/Sopra Steria şirketinin yaptığı son kamuoyu araştırmasına göre, Macron iki adayın yarışacağı ikinci turda yüzde 64 civarında oy alırken, Le Pen yüzde 36'larda kalıyor.



Fransa'da cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur oylama 7 Mayıs'ta yapılacak.