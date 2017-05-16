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  4. 16 Mayıs 2017 08:20

Ruslar yazdı: Erdoğan'ın derin kuşkuları var

Rus Kommersant gazetesi, Rusya lideri Putin'in ''YPG'ye silah yardımı yapmadık'' açıklaması ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Ruslar yazdı: Erdoğan'ın derin kuşkuları var
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Rus Kommersant gazetesi Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, terör örgütü YPG'ye silah yardımı yapılmadığına yönelik açıklamasının herkes tarafından duyulmak istediğini öne sürerek, “Sayın Erdoğan’ın bu konuda derin kuşkuları var” yorumunda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Kolesnikov, Pekin'de düzenlenen 'Kuşak ve Yol Forumu'nun ardından basın toplantısında konuşan Putin'in, ülkesinin PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye silah göndermediğini, bu nedenle Türkiye'nin endişelenmesi gereken bir durum olmadığını söylediğini hatırlatmıştı. Kolesnikov, "Rus özel kuvvetlerinin Suriyeli Kürtlerin mevzilerini ziyaret etmesiyle ilgili soru çok hassas idi: Geçenlerde Soçi görüşmesinde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu sıcak buluşma ile çeşitli fotoğrafları Putin'e gösterdi. Putin fotonun orjinal olduğunu inkar etmedi, ki inkar etmesi de tuhaf olurdu" dedi.

'ERDOĞAN, EN AZINDAN EĞİTTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Rus gazeteci yorumuna şöyle devam etti: "Putin tabii ki soru ve yanıtın herkes tarafından duyulmasını istiyordu. Bu arada Sayın Erdoğan'ın kuşkusuz bu konuda derin kuşkuları var. Galiba Erdoğan şundan emin: Rus uzmanlar en azından Kürt militanları eğitiyor, muhtemelen onları hücuma geçiriyor ya da müfrezelerin arkasında duruyor."

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