Ruslardan önemli adım: Savaş uçaklarını geri çekti

Suriye'de tırmanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in kritik Suriye zirvesi sonrası Rusya harekete geçti. Rusya, Suriye'deki en önemli ve en büyük Rus hava üssü olan Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan savaş uçaklarını geri çekti.

SURİYE'DEKİ 5 RUS SAVAŞ UÇAĞI RUSYA'YA GERİ DÖNDÜ

Rusya'nın Suriye'deki en önemli ve en büyük hava üssü olan Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya tarafından hava üssüne keşif uçağı gönderilirken dün Rus savaş uçakları Rusya'ya geri döndü. Sivil radar takip merkezleri tarafından uçakların rotalarıyla ilgili paylaşılan verilere göre dün Rus Hava Kuvvetleri'ne ait RA-85041 kuyruk numaralı TU - 154 tipi uçak İran hava sahasını kullanarak Hazar denizi üzerinden Rusya'daki Volga şehrindeki askeri hava alanına ulaştı. Bu uçağın arkasından ise Rus SU-24 tipi 4 adet asker bombardıman uçakları havalandı. Bu uçaklarda birlikte hareket ederek aynı güzergahtan Volga'da bulunan askeri havaalanına ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik yapılan hava saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin kritik Suriye zirvesinde bir araya gelmişti. Görüşmede Suriye'de tırmanan gerginlik ele alındı. Önemli görüşme sonrası Rusya, Suriye'deki en büyük Rus hava üssünden savaş uçaklarını geri çekti. Savaş uçakları İran hava sahasını kullanarak Rusya'daki askeri hava alanına iniş yaptı.