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  4. 08 Şubat 2018 23:31

Rusya: ''120 DEAŞ'lı PYD/PKK'ya katıldı''

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, 120 DEAŞ'lının PKK/PYD'ye katıldığını açıkladı.

Rusya: ''120 DEAŞ'lı PYD/PKK'ya katıldı''
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına katıldığını belirterek, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını belirtti.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinde uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu. 

Terör örgütü DEAŞ'ın petrol gelirlerinin azaldığını ve geçen yılın sonlarına doğru petrol ve doğal gaz kaçakçılığından elde ettiği gelirlerin aylık 2 milyon dolar olduğunu aktaran Nebenzia, DEAŞ'ın modern teknolojiyle internet üzerinden gelir kaynaklarını artırmaya çalıştığını ifade etti. 

ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

DEAŞ'a doğrudan ya da dolaylı destek verenlerin sorumlu tutulması gerektiğine, ancak geçen ay bu konuda ihlaller yaşandığına dikkati çeken Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının SDG saflarına katıldığını söyledi. Nebenzia, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını kaydetti. 

BMGK'YA GETİRECEK

Vassily Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejim güçlerini vurmasını “üzücü” olarak nitelendirdi ve bu durumu BMGK'de gündeme getireceklerini söyledi. 

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen ise DEAŞ'ın kontrol ettiği toprakların yüzde 98'ini kaybettiğini ve Irak ile Suriye'de 7,7 milyondan fazla kişinin terör örgütünden kurtarıldığını söyledi. 

DEAŞ'ın parçalandığını ve zayıflatıldığını ancak örgüt hücrelerinin hala tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirten Allen, teröristlerin özellikle interneti kötüye kullanmalarını önlemek için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

rusya , deaş , pyd , pkk
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