Rusya ABD'ye Türkiye üzerinden meydan okudu !

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almasına sık sık tehditkar ifadelerle karşı çıkan ABD'ye Rusya'dan cevap geldi. Satış planının aksamadan devam ettiğini bildiren Rusya, ilk füzelerin de 2019'da teslim edileceğini açıkladı.



Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı ile ilgili kontratın, ABD’nin Ankara’ya baskısına rağmen programa göre ilerlediğini vurguladı.

"TÜRKİYE'YE TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bugün başlayan 22. Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şugayev, "Her şey anlaşmamıza uygun olarak ilerliyor. Kontrat, belirlenmiş olan programa uygun bir şekilde yerine getiriliyor. Türk tarafıyla anlaşma sağladığımız tüm taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

"TESLİMAT 2019'DA BAŞLAR"

Şugayev ayrıca Ankara’ya ilk S-400 sevkiyatlarının 2019’da başlamasının beklenebileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almamasını umduklarını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya’nın, Ankara’nın talebi üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine ivme kazandırılacağını söylemişti.

Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin’se, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini açıklamıştı.