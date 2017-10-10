Rusya ABD'yi uyardı: ''Karşılığını veririz''

Russia Today’in (RT) lobicilik yapan kuruluşlarının yabancı ajan olarak kayıtlı olmasını öngören FARA isimli yasa kapsamına alınması gerektiği iddiasıyla kuruma yönelik kısıtlamalar getirilmesinin ardından, Rusya Adalet Bakanlığı, bazı ABD’li basın kuruluşlarına ‘benzer şekilde karşılık verebilecekleri’ yönünde uyarı gönderdi.

Rusya Adalet Bakanlığı’ndan Sputnik’e ulaşan açıklamada, Rus gazetecilere ve Rus basın kuruluşlarına yönelik uygulanan baskılar doğrultusunda misilleme yapılabileceği konusunda bazı ABD’li basın kuruluşlarına uyarı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada “9 Ekim 2017 tarihinde Rusya Adalet Bakanlığı, Rusya’da faaliyet gösteren bazı ABD’li basın kuruluşlarına Rusya kurallarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu yönünde bir mektup gönderdi. Rusya Federasyonu’nun mevcut kuralları uyarınca, bu basın kuruluşlarına kısıtlamalar uygulanabilir. Misilleme tedbir ilkesi, gelecekte ABD tarafından Rus basınına karşı yöneltilen adımlara bağlı olarak kullanılacak” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada uyarı gönderilen kuruluşlar arasında Voice of America, Radio Liberty, Current Time yer aldı.

Sputnik haber ajansının eski Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg, FARA yasasının Sputnik tarafından ihlal edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle sorgulanmıştı.



Geçtiğimiz eylül ayının başında ABD Adalet Bakanlığı, RT America televizyonuna yayın hizmeti veren şirkete yabancı ülke temsilciliği olarak kayıt yaptırma zorunluluğu getirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de Rus basınına uygulanan kısıtlamalara Moskova’nın aynı şekilde yanıt verebileceğini belirtmişti.