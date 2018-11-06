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  4. 06 Kasım 2018 23:02

Rusya açık açık tehdit etti !

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun askeri hareketleri karşısında Rusya'nın sessiz kalmayacağını açıkladı.

Rusya açık açık tehdit etti !
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarında askeri varlığını artırma eylemlerine mutlaka askeri yanıt verileceğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

DİYALOG KURMAK ZORUNDA BIRAKACAK

Sputnik'in haberine göre sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

CİDDİ ANLAMDA TEHDİT

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."

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