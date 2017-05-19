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  4. 19 Mayıs 2017 23:55

Rusya açık açık uyardı: ''İzin vermeyiz''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev, yabancı istihbarat servislerini açık açık uyardı.

Rusya açık açık uyardı: ''İzin vermeyiz''
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, yabancı istihbarat servisleri tarafından planlanan yeni bir renkli devrim senaryosuna izin vermeyeceklerini belirtti.

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Patruşev, Batılı ülkelerin Rusya'da renkli devrim senaryosunu uygulamaya koyma umutlarını halen koruduğunu söyledi.

'İstihbarat servisleri büyük deneyim kazandı'

Bu ülkelerin çeşitli sivil toplum kuruluşlarına sponsorluk yaptığını ve protestolara yol açmaya çalıştığını kaydeden Patruşev, "Renkli devrimler, demokratikleşme bahanesi altında ülkelerin egemenliğine son vermek isteyen bazı devletlerin başvurduğu geleneksel bir siyasi araç. Ancak Rusya'da durumun kontrolümüz altında olduğunu vurgulamak istiyorum. Kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri, çeşitli provokasyonların ve yasadışı eylemlerin önlenmesi konusunda büyük deneyim kazandı" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce renkli devrimleri bazı yıkıcı güçlerin kullandığı ana araç olarak nitelendirmişti.

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