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  4. 27 Nisan 2018 23:24

Rusya açıkladı ! 1 Mayıs'tan itibaren...

Rusya, Türkiye ile yaşadığı uçak krizi sonrası getirdiği domates ambargosunu 1 Mayıs'tan itibaren kaldıracağını açıkladı.

Rusya açıkladı ! 1 Mayıs'tan itibaren...
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Rusya, Türkiye ile yaşadığı uçak krizinden sonra Türkiye uyguladığı domates ambargosunun 1 Mayıs tarihinden sonra kaldıracağını duyurdu.

Rusya, 1 Mayıs tarihinden sonra Türk domateslerine uyguladığı ambargoyu kaldıracağını duyurdu. Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Servisi tarafından paylaşılan bilgiye göre karar, 1 Mayıs sonrası uygulamaya konulacak. Konu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan kurum, bir aksilik çıkmaması halinde kararın uygulanmaya koyulacağını ve böylelikle yaklaşık 2 yıldır süren domates ambargosunun kalkacağını söyledi.

Rusya ve Türkiye arasında yaşanan uçak krizi sonrası Rusya, domates başta olmak üzere birçok tarım ürününü Türkiye’den ithal etmeyi durdurmuştu

rusya , uçak krizi , türk domatesi
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