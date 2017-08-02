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  4. 02 Ağustos 2017 21:55

Rusya açıkladı: ''ABD savaşı ilan etti''

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin onayladığı yaptırımlar hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Rusya açıkladı: ''ABD savaşı ilan etti''
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Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarıyla Rusya'ya kapsamlı ticaret savaşı ilan ettiğini belirtti.

Medvedev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı tarafından imzalanmasının birkaç sonucu var. Öncelikle, yeni ABD idaresiyle ilişkilerimizi iyileştirme umudunun sonu geldi. İkincisi Rusya’ya kapsamlı ticaret savaşı ilan edildi. Üçüncüsü, Trump idaresi, icra yetkilerini en aşağılayıcı biçimde Kongre’ye devrederek güçsüzlüğünü sergiledi. Bu, ABD siyasi çevrelerindeki güç dengesini değiştiriyor” dedi.

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