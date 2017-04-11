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  1. 11 Nisan 2017 17:08

Rusya askerlerine saldırı: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de muhalifler tarafından yapılan saldırıda 2 askerinin öldüğünü 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya askerlerine saldırı: 2 ölü
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Suriye'de militanların saldırısı sonucu 2 Rus askerin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı belirtildi.

Muhalifler ile Suriye rejimi arasındaki savaşta rejime destek olmak amacıyla Suriye'de bulunan Rus askerlerine saldırı düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Cumhuriyeti'nde, militanların saldırısı sonucunda 2 Rus asker öldü. Askerlerin ölümüne sebep olan bir mayının patlamasıydı. Askeri doktorlar, (aynı saldırıda) yaralanan 1 Rus askerin hayatını kurtarmak için savaşıyor."

Ayrıca, Suriyeli askerleri eğittiği belirtilen profesyonel Rus askerlerin ve bir askeri danışmanın havan topu ateşi altında kaldığı da kaydedildi.

Açıklamaya göre, ölümlerinin ardından askerlere madalya verilecek.

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