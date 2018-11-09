Rusya Avusturya büyükelçisini çağıracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya büyükelçisinin, Avusturya'nın casusluk iddiaları nedeniyle bakanlığa çağrılacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avusturyalı emekli bir askerin Rusya'ya casusluk yaptığına yönelik iddiaları "nahoş bir sürpriz" olarak karşıladıklarını belirterek, "Batılı ortaklarımız maalesef geleneksel diplomasi yerine, kamuoyu önünde bizi suçlayarak mikrofon diplomasisine başvuruyor." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Avusturya ordusundan emekli askerin 1990'lı yıllardan başlayarak 2018'e kadar Rusya için casusluk yaptığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Avusturya'nın söz konusu iddiaların ardından Rusya ile temasa geçmeyişini eleştiren Lavrov, "Bu iddiaları nahoş bir sürpriz olarak karşıladım. Uluslararası iletişimin gelenekleri doğrultusunda bu tür gelişmelerde karşı taraftan bir açıklama beklenir. Ancak son dönemde Batılı ortaklarımız maalesef geleneksel diplomasi yerine, kamuoyu önünde bizi suçlayarak mikrofon diplomasisine başvuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin atılacak adımları değerlendirmek üzere Avusturya'nın Moskova Büyükelçisini, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını belirten Lavrov, "İddialara yönelik Avusturya tarafının sorularını duymak ve hangi adımların atılması gerektiğini istişare etmek için büyükelçilerini davet edeceğiz." dedi.

KURZ, ŞÜPHELERİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün yaptığı açıklamada, ordudan emekli bir subayın 90lı yılların başından bu yana Rusya gizli servisine casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin olduğunu söylemişti.

Avusturya Adalet Bakanlığı, konu hakkında soruşturma başlatırken, emekli askerin söz konusu dönemde Rusya'dan 300 bin avroluk ödeme aldığı öne sürülüyor.

Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) nezdinde ilişkilerinin en iyi olduğu ülkeler arasında yer alan Avusturya'nın bu iddialar neticesinde atacağı adımların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

Avusturya Başbakan Sebastian Kurz, ordudan emekli bir subayın uzun yıllar Rusya gizli servisine casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin olduğunu söyledi.

Kurz, Savunma Bakanı Mario Kunasek ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avusturya ordusundan emekli olmuş bir subayın 1990'lı yıllardan başlayarak 2018'e kadar Rusya'ya casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin bulunduğunu, Adalet Bakanlığının konu hakkında soruşturma başlattığını dile getirdi.

Kurz, durumun ispat edilmesi durumunda söz konusu emekli subayın cezalandırılacağını belirterek, "Böyle bir durumun ispat edilmesi halinde bu Hollanda’da ya da Avusturya'da olmuş hiç fark etmez. Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri iyileştirmez. Casusluk kabul edilemez. Rusya'nın yaptığı casusluk da kabul edilemez ve kınanması gereken bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN RUSYA ZİYARETİ İPTAL

Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın Rusya’nın Viyana Büyükelçisi ülkede bulunmadığı için Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bilgisini paylaşan Kurz, Kneissl'ın aralık ayında Rusya'ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Kurz, konunun tam anlamıyla aydınlatılmasının ardından, AB içinde görüşülerek bir adım atılacağını dile getirdi.

Savunma Bakanı Mario Kunasek de Rusya’ya casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan subayın yaklaşık 5 yıl önce emekli olduğunu, şahsa ait bilgisayar, telefon gibi iletişim araçlarının incelendiğini belirtti.

Kunasek, soruşturma nedeniyle konuya ilişkin daha detaylı bir bilgi paylaşamayacağını aktararak, söz konusu kişinin sorgulanması sonucu elde edilen kesin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Hollanda'nın ardından Avusturya'da da Rusya'nın casusluk yaptığına ilişkin iddiaların gündeme gelmesiyle, Rusya'nın AB üyesi ülkeler arasında en iyi ilişkilere sahip olduğu Avusturya ile diyaloğunun olumsuz yönde seyredeceği yorumları yapılmıştı.