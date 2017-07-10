Rusya BM'ye kanıt sundu

Rusya, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da fırlattığı ve ABD'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) olduğu konusunda ısrar ettiği füzenin, aslında orta menzilli füze olduğuna dair Birleşmiş Milletler'e (BM) kanıt sundu.

Rusya, ABD'nin ICBM olduğu konusunda ısrar ettiği, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da fırlattığı füzenin aslında orta menzilli füze olduğuna dair BM'ye kanıt sundu.

Rusya, BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi'ne hitaben, Kuzey Kore'nin son füze denemesi sırasında kıtalararası değil, orta menzilli füze fırlattığını belirten bir mektup gönderdi.



'FÜZE, 535 KM'LİK İRTİFAYA ULAŞTI'



Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili topladığı kanıtın sunulduğu mektupta "İrkutsk bölgesindeki Voronej tipi radar istasyonu Kuzey Kore'nin fırsattığı Hwasong-14 orta menzilli balistik füzesinin fırlatılış anını gözlemledi. Füze, 14 dakikada 510 kilometrelik bir mesafe kat ederek, Japon Denizi'ne inmeden önce 535 kilometrelik bir irtifaya ulaştı" ifadeleri yer aldı.



?Mektupla birlikte füzenin güzergâhı ve kat ettiği bölgeyi gösteren görsel de gönderildi.



Rusya'nın bu girişimi, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nın çarşamba günü kullandığı, ABD'nin Hwasong-14 füzesinin kıtalararası balistik füze özelliklerini taşıdığı yönündeki açıklamalarını desteklemesinin ardından geldi.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığı ve bunun ABD ve bölge için tehlike oluşturduğunu iddia eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 'güvenliği korumak' gerekçesiyle BMGK'da Pyongyang'a yaptırım uygulanması çağrısı yapmıştı.