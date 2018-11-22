Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte numaralar...
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte numaralar...
Hakkari'deki 7 şehit verdiğimiz patlamanın raporu açıklandı
Hakkari'deki 7 şehit verdiğimiz patlamanın raporu açıklandı
CHP ve Saadet Partisi'nin görüşeceği gün belli oldu !
CHP ve Saadet Partisi'nin görüşeceği gün belli oldu !
''Kara Cuma'' indirimlerinde güvensiz sitelere dikkat
''Kara Cuma'' indirimlerinde güvensiz sitelere dikkat
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Sürücülere müjde ! Motorine indirim geldi
Sürücülere müjde ! Motorine indirim geldi
Dolandırıcıların yeni numarası ! Ararsa açmayın
Dolandırıcıların yeni numarası ! Ararsa açmayın
Türkiye için korkutan hortum açıklaması: ''Şiddetleri artacak''
Türkiye için korkutan hortum açıklaması: ''Şiddetleri artacak''
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 22 Kasım 2018 23:55

Rusya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin üzerinden 3 kişinin helikoptere bağlı bir iple taşınması ülkede olay yarattı.

A+ A-

Kremlin Sarayı’nın semalarında bir helikopterin 3 kişiyi taşıdığına dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde helikoptere bağlı bir tabaka üzerindeki 3 kişinin Kremlin Sarayı’nın üzerinde de geçirilerek başka bir noktaya bırakıldığı kaydedildi.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ise bu kişilerin kim olduğu ve ne amaçla taşındıkları ülke gündemine oturdu. Rus basınının ısrarları üzerine açıklama yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi ise konu hakkındaki soruların yanıtlanmayacağını bildirdi.

İHA

rusya , görüntü , helikopter
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM