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  4. 18 Mart 2018 10:01

Rusya: ''Bu tür şeyleri affetmeyiz''

Rusya, İngiltere'nin sergilediği eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi ile ilgili tavrını unutmayacaklarını açıkladı.

Rusya: ''Bu tür şeyleri affetmeyiz''
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Rusya’nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Moskova’nın eski Rus ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi davası ile ilgili Londra’nın sergilediği tavrı unutmayacağını söyledi.

Rus NTV televizyonuna konuşan Yakovenko, Londra'nın Skripal davası kapsamında Rusya'ya karşı sergilediği tutumla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarafımıza ültimatom niteliğinde suçlamalar yöneltildi. Bu tür şeyleri affetmeyiz. Çok aktif bir çalışma yapacağız, elbette hukuk çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Rusya'ya sürekli olarak suçlamalar yönelten Londra'nın Skripal davasıyla ilgili hala herhangi bir kanıt sunmadığını da sözlerine ekledi.

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