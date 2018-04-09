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  4. 09 Nisan 2018 20:44

Rusya cephesinden Suriye ile ilgili flaş açıklama !

Rusya cephesi, kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusya cephesinden Suriye ile ilgili flaş açıklama !
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Rusya Ordusu Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığını öne sürdü.

Açıklamada, "Ateşkes izleme merkezinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma uzmanları ile sağlık personelinden oluşan grubu, 9 Nisan günü, kimyasal silahın kullanıldığı iddia edilen Suriye'nin Duma kentinde incelemelerde bulundu" dendi.

İnceleme sonuçlarının herhangi bir kimyasal madde izinin olmadığını gösterdiğini iddia eden merkez, "Ateşkes izleme merkezinin askeri hekimleri, Duma'daki sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Buradaki hastalarda kimyasal zehirlenme belirtileri veya kimyasal madde etkileri tespit edilmedi" diye ekledi.

Beyaz Miğferler'in verdiği bilgilerin ve sosyal medya üzerinden yaydığı ‘kimyasal saldırıkurbanları' ile ilgili görsellerin "uydurma ve varılan ateşkesi bozma çabasından başka bir şey olmadığını" öne süren merkez, "Batı ülkelerinin temsilcilerinin, terörist ve militanların bu arsız suç ortaklarının yalanına inanması şaşkınlık yaratıyor" dedi.

abd , kimyasal saldırı , suriye , rusya
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