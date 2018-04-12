Rusya doğruladı ! Askeri gemiler üssü terketti

Reuters'a açıklama yapan bir Rus milletvekili, Suriye'de bulunan Tartus limanındaki Rus gemilerinin bölgeden ayrıldığını doğrularken, bunun nedeninin Rus askeri gemilerinin güvenliği olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan bir Rus milletvekili, Rus gemilerinin Tartus limanını terk ettiği yönündeki iddiaları doğrularken, bunun Rus gemilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye konusunda ABD ve Rusya arasında yaşanan yüksek gerilime ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ve Fransa'nın tehditlerinin Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ihlal ettiğini söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki hava saldırısının bölgedeki istikrarsızlığı daha kötü bir hâle getirdiğini ifade etti.