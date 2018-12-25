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  4. 25 Aralık 2018 14:21

Rusya Erdoğan'ı yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de yakın zamanda görüşeceklerini söylemişti. Kremlin bu görüşme planını yalanladı.

Rusya Erdoğan'ı yalanladı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in programında, yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmenin yer almadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada birkaç gün içerisinde Rusya'ya gidip Putin ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.

ERDOĞAN: PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan ABD Başkanı Trump'ın "IŞİD'e karşı tarihi zaferlerden sonra, askerlerimizin eve dönme zamanı geldi" şeklindeki açıklamasına değindi.

"Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Vladimir Putin ile bir görüşmem olacaktır."

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