Rusya Erdoğan'ı yalanladı: ''Putin böyle bir emir vermedi''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Rusya yönetiminin Libya’daki savaşı en üst düzeydeki askeri kadrosuyla yönettiği’ yönündeki açıklamasına Kremlin’den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Libya’ya Rus askerlerinin gönderilmesi emri vermediğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, “Hayır, Vladimir Putin Rus güçlerinin başkomutanı olarak Libya’ya asker göndermedi, böyle bir emir verilmedi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da, Erdoğan’ın sözleriyle ilgili bir soruya “Bu iddia doğru değil ve gerçeği yansıtmıyor” yanıtını vermişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Pakistan ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Libya’da paralı Rus askerlerini savaştırdığı iddia edilen Wagner şirketinin ‘Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı bulunduğunu’ belirterek şöyle konuşmuştu:

“Öndeki Hafter. Şu daire içinde olan Sayın Putin’in çok samimi adamıdır. Bu adam Wagner’in başıdır. Yöneten budur. Şuradaki de Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dur. Hemen onun yanında da Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’u görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya’nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosudur. Şu anda Wagner’i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor. Hala kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok. Şu anda bizzat Rusya en üst düzeyde oradaki bu savaşı yönetiyor. Bir de Sudan’dan 5 bin civarında savaşçı var. Çad’dan gelenler var. Nereden bakarsanız bakın 10 bini aşkın şu anda dışarıdan gelmiş asker var. Sayın Serrac ile yaptığımız bu eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz.”