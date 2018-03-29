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  4. 29 Mart 2018 21:58

Rusya harekete geçti ! ABD ile gerilim artıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya harekete geçti ! ABD ile gerilim artıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekeceklerini belirterek, ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'in Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydetti.

DİĞERLERİ DE YOLDA

ABD’nin Rusya’ya yönelik adımlarına mütekabiliyet gereği Rusya’nın atacağı adımlarla ilgili Huntsman’in bilgilendirildiğini anlatan Lavrov, “ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğuna yönelik izni geri çekeceğiz ve ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğiz.” dedi

Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

5 NİSAN'A KADAR SÜRE

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” (Persona nan grata) ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Huntsman’e iletildiği belirtildi.

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