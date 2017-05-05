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  4. 05 Mayıs 2017 22:24

Rusya ihlallere karşı sert tutum sergileyecek

Rusya, Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasını öngören memorandumun ihlal edilmesi halinde karşılık verileceğini açıkladı.

Rusya ihlallere karşı sert tutum sergileyecek
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Stanislav Gacimagomedov, Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasını öngören memorandumun ihlal edilmesi halinde, "Soruşturmanın sonuçlarına göre ihlalci taraflara verilecek karşılık belirlenecek. Ateşle karşılık verilmesi de ihtimaller dahilinde" dedi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Stanislav Gacimagomedov, Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasını öngören memorandumun ihlal edilmesi halinde sert karşılık verilebileceğini söyledi.

Gerilimi azaltma bölgelerinde yaşanacak her ihlalin öncelikle soruşturulacağını belirten Gacimagomedov, "Soruşturmanın sonuçlarına göre ihlalci taraflara verilecek karşılık belirlenecek. Ateşle karşılık verilmesi de ihtimaller dahilinde" dedi.

"27 SAHA KOMUTANIYLA İSTİŞARELER YAPILDI"

Gacimagomedov, gerilimi azaltma bölgeleri kurma memorandumunun bu bölgelerde faaliyet yürüten 27 saha komutanıyla istişareler yapılarak hazırlandığını da vurguladı.

"ÖNCELİK ÇALIŞMA GRUBUNA VE HARİTAYA VERİLECEK"

Öte yandan Gacimagomedov, memorandumun uygulamaya koyulmasıyla birlikte önceliğin çalışma grubu oluşturulmasına ve söz konusu bölgelerin koordinatlarının bulunduğu haritaların hazırlanmasına verileceğini ifade etti.

Sputnik

rusya , suriye , ateş , ihlal