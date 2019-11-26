Rusya ile yeni S-400'ler anlaşması

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye için S-400 opsiyonuyla ilgili yeni anlaşmanın 2020’de imzalanmasının planlandığını söyledi. Sputnik’e konuşan Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya’nın opsiyonlu olarak ikinci S-400 sevkiyatını yapacağını şöyle aktardı:

“Yeni opsiyona gelince, ikinci bir batarya sevkiyatı söz konusu. Türkiye tarafına bu konudaki teknik görevi çalışmalarımızın üçüncü aşamasında iletmiştik.”

Miheyev, ‘söz konusu teknik görev doğrultusunda Türkiye tarafının projeye eşlik etmesinin ve sistemlerin bazı unsurlarının üretiminin yerelleştirilmesinin’ öngörüldüğünü ancak bunun ne çapta olacağından bahsetmek için henüz erken olduğunu ekledi.

‘FİNANSAL GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’

Miheyev, “Şimdilik Türkiye tarafı ile teknik konuların çözüldüğünü söyleyebilirim, finansal bakımdan görüşmeler sürüyor” dedi.

Miheyev, “2020 yılının ilk yarısında anlaşma belgelerinin anlaşması imzalanması aşamasına geçmeyi umuyoruz. Ancak Türkiye ile askeri-teknik alanda olan işbirliğimizin S-400’le sınırlı olmadığını vurgulamak isterim. Önümüzde büyük planlar var” dedi.

Rusya bu yıl Türkiye’ye 2.5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 sevkiyatı yaptı. Anlaşmada ayrıca bir adet S-400 sevkiyatı daha yapılması opsiyonu öngörülüyor.