Rusya kıtalararası füzesini ateşledi

Rusya, roketini test amacı ile nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzesi Topol-M silosundan çıkararak ateşledi.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında Topol-M füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış fakat bu denemeye dair görüntü paylaşmamıştı. Rusya böylelikle merak edilen füzenin ateşlenme görüntülerini paylaştı.





Rusya ve ABD’nin karşılıklı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) sonra ABD tarafından 500 kilometre hedefli füze denemesi gerçekleşmişti. Rusya ise anlaşmanın sona ermesinin ardından en ciddi denemesini gerçekleştirmiş oldu.

