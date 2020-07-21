Rusya: Koronavirüs aşımız hazır

Rusya ordusu, henüz testlerin ikinci aşamasını bitirmeyen ve üçüncü aşamasına başlamayan deneysel Koronavirüs aşısının "hazır olduğunu" iddia etti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, Argumenty i Fakty gazetesine yaptığı açıklamalarda Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile ordudaki uzmanların son incelemeleri yaptıklarını ifade etti.

Aşının geliştirilmesinde rol oynadığını belirten Savunma Bakanlığı, dün testlerin birinci aşamasına katılan tüm askerlerin tahliye edildiğini duyurmuştu. Tsalikov, "Katılamcıların tümü Koronavirüs'e karşı bağışıklık kazandı" dedi ve ekledi; "Covid-19'a karşı ilk aşımız hazır".

Rusya Sağlık Bakanlığı, Tsailov'un açıklamalarına karşı çıkarak aşının denemelerinin hazır bitmediğini ifade etti.

Dün Bloomberg'e konuşan bir araştırma yetkilisi Rusya'da "birkaç yüz" milyarder ve hükûmet yetkilisine devlete ait Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen deneysel aşılardan yapıldığını söylemişti.

Dünyada en çok vakaya sahip olan 4. ülke olan Rusya'da şu ana kadar 783 binden fazla vaka tespit edildi ve 12 bin 580 kişi hayatını kaybetti.