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  4. 01 Nisan 2019 17:50

Rusya lideri Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.

Rusya lideri Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Başka dünya liderleri de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.  

Bunlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde bulunuyor. 

AA

putin , telefon , erdoğan
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